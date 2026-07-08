देश में एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक, 14 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 24 करोड़ छात्र
हाल ही में आए केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चला है कि देश में अब 1.03 करोड़ से भी ज्यादा शिक्षक हैं। ये शिक्षक पूरे देश में बच्चों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि 14.67 लाख स्कूलों में लगभग 24.72 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह संख्या दिखाती है कि हमारा शिक्षा सिस्टम कितना विशाल और बड़ा है।
सरकार PGI और PGI-D स्कोरकार्ड का इस्तेमाल कर रही
कौन से स्कूल और जिलों का क्या हाल है, यह जानने के लिए सरकार PGI और PGI-D जैसे स्कोरकार्ड का इस्तेमाल करती है। इन स्कोरकार्ड में सीखने के नतीजे, डिजिटल पढ़ाई तक पहुंच, स्कूलों में सुरक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसी बातों पर ध्यान दिया जाता है। राज्यों और जिलों को PM-POSHAN पोर्टल और PRABANDH जैसे कई प्लेटफॉर्म से मिले ढेर सारे डेटा के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन सा काम अच्छा हो रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है, ताकि हर छात्र को पढ़ाई का बेहतर अनुभव मिल सके।