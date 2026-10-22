भारत ने संयुक्त राष्ट्र को घेरा, झूठी रिपोर्ट पर कड़ा ऐतराज जताया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम को 'भारत स्थित' डी-कंपनी गिरोह का सरगना बताया गया था, जिसके आतंकी संबंध भी हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक रघु पुरी ने इस जानकारी को गलत और गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दाऊद इब्राहिम एक वांटेड अपराधी है और वह पाकिस्तान में छिपा बैठा है।