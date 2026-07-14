भारत में E20 युग का आगाज: महंगा होगा पेट्रोल या मिलेगी राहत?

E20 ईंधन से प्रदूषण कम होने और इंजन की परफॉरमेंस बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ लोगों को डर है कि इससे इंजन में जंग लग सकता है। मारुति सुजुकी ने पुराने ईंधन मिश्रणों के लिए बनी कारों में E20 का इस्तेमाल कर टेस्ट किए और उन्हें कोई दिक्कत नहीं मिली। सरकार बताती है कि E20 से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे हर दिन के आवागमन में करीब 3 से 5 प्रतिशत तक ज्यादा खर्च हो सकता है। एथेनॉल की कीमत 71.86 रुपये प्रति लीटर तय की गई है, जो किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया भी बन सकती है।