भारत ने रक्षा क्षेत्र में तय किया 3 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य
भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा नया लक्ष्य तय किया है। देश का इरादा है कि साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन किया जाए और इसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात भी हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में एक महत्वपूर्ण बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देसी तकनीक को बढ़ावा देना और सुरक्षा के मामले में भारत को और भी आत्मनिर्भर बनाना है।
राजनाथ सिंह ने 1.78 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का जिक्र किया
इस बैठक में सेना के साजो-सामान को आधुनिक बनाने और 'मेक-इन-इंडिया' समाधानों को आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। सरकार इस विकास को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 2026-27 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा गया है। अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जा रहे हैं, 'असनी' और 'भैरव' जैसी नई सेना इकाइयां बनाई जा रही हैं और सभी सेनाओं में तकनीक व टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।