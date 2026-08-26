होर्मुज में बढ़े खतरे, भारत ने बनाया बैकअप प्लान; व्यापार और नाविकों की सुरक्षा पर पूरा जोर

भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां दिन-रात काम में लगी हैं। इसमें नाविकों की डिजिटल ट्रैकिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है।

होर्मुज इलाके में चलने वाले जहाजों का बीमा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कभी-कभी तो एक ही यात्रा का बीमा पूरे साल के बीमा के बराबर हो जाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे वैकल्पिक समुद्री रास्तों की लगातार जांच और उनका आकलन कर रहे हैं, ताकि समुद्री व्यापार लचीला बना रहे।