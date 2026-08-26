होर्मुज में बढ़े खतरे, भारत ने बनाया बैकअप प्लान; व्यापार और नाविकों की सुरक्षा पर पूरा जोर

होर्मुज में बढ़े खतरे, भारत ने बनाया बैकअप प्लान; व्यापार और नाविकों की सुरक्षा पर पूरा जोर
भारत बैकअप समुद्री रास्ते बनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से वैश्विक व्यापार के एक अहम मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' अब काफी जोखिम भरा बन गया है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि हालात कैसे भी हों, माल की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहे।
नाविकों की सुरक्षा के उपाय और होर्मुज के लिए बीमा में उछाल
भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियां दिन-रात काम में लगी हैं। इसमें नाविकों की डिजिटल ट्रैकिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है।
होर्मुज इलाके में चलने वाले जहाजों का बीमा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कभी-कभी तो एक ही यात्रा का बीमा पूरे साल के बीमा के बराबर हो जाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे वैकल्पिक समुद्री रास्तों की लगातार जांच और उनका आकलन कर रहे हैं, ताकि समुद्री व्यापार लचीला बना रहे।