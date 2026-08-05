होटल-रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की मनमानी खत्म, सरकार का ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला

अधिकारियों ने साफ किया है कि टिप देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है और किसी को भी इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद यह बात फिर से दोहराई गई है। कोर्ट ने 2022 के उन नियमों का समर्थन किया था, जिनमें अनिवार्य सेवा शुल्क पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने तब कहा था कि ये शुल्क ग्राहकों के साथ अन्याय करता हैं और उन्हें भ्रमित करती हैं, क्योंकि वे टैक्स जैसी दिखती हैं।