सरकार ने लॉन्च किया AI प्लेटफॉर्म 'आदिवानी', जानिए क्या करेगा काम

आदिवानी केवल एक तकनीक भर नहीं है। इसका मकसद जनजातीय समूहों के लिए सरकारी योजनाओं, इलाज और पढ़ाई को उनकी अपनी मातृभाषा में सुलभ बनाना है।

इस प्लेटफॉर्म में टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसे उपकरण हैं जो लिखे हुए को आवाज में बदल देते हैं, और यह पुराने दस्तावेजों को भी डिजिटाइज कर सकता है।

अनुवाद के काम में जनजातीय बज़ुर्ग और भाषा विशेषज्ञ भी हाथ बंटा रहे हैं।

मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने बताया, "हमारी संस्कृति को बचाए रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि भाषा की वजह से कोई पीछे न छूट जाए।"