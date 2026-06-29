एनीमिया से जंग में भारत का मास्टरस्ट्रोक, अब नवजात से हर उम्र तक डिजिटल कवच की सुरक्षा

डिजिटल उपकरणों का होगा इस्तेमाल

AMB के इस वर्जन में JANANI, RBSK और U-WIN जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य डेटा पर सही से नजर रखी जा सके और मरीजों की देखभाल में कोई कमी न आए। इस योजना में 'जीवन-चक्र' दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे शिशुओं से लेकर गर्भावस्था से पहले की महिलाओं तक सभी को लक्षित सहायता मिल सकेगी। भारत में 15-49 साल की आधी से ज्यादा महिलाएं और दो-तिहाई छोटे बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। ऐसे में, इन बदलावों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा फर्क दिखने की उम्मीद है।