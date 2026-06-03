अब दिल रुकने के बाद भी अंगदान संभव, भारत का नया DCD नियम बचाएगा हजारों जिंदगियां

भारत DCD को लागू कर रहा है और नियमों को साफ कर रहा है

इन नए दिशानिर्देशों में 'डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ' (DCD) का नियम सबसे बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि अब उन लोगों के अंग भी दान किए जा सकेंगे जिनका दिल धड़कना बंद हो गया है। पहले सिर्फ ब्रेन-स्टेम डेथ वाले मरीजों के अंग ही दान में लिए जाते थे। उम्मीद है, इस बदलाव से अंग दाताओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी। नए नियमों से यह भी साफ हो जाएगा कि अस्पताल ब्रेन-स्टेम डेथ के मामले में और अंगों की अदला-बदली को कैसे संभालेंगे। इन सबके साथ ही, विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि अंगदान से जुड़े कानून बेहतर हों, अंगों को निकालने के तरीके तेज हों और उनका वितरण भी सही तरीके से हो।