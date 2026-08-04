भारत की बड़ी कामयाबी, साल 2019 से अब तक 274 वांछित अपराधी वापस लाए गए

इस प्रक्रिया में नए कानूनों की वजह से काफी तेजी आई है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (2019) में हुए संशोधनों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इंटरपोल रेड नोटिस, ऑपरेशन त्रिशूल के सैटेलाइट इनपुट, निगरानी और डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस जैसे तरीकों से अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा, भारतपोल (BHARATPOL) जैसे नए प्लेटफॉर्म ने भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने में योगदान दिया है। इन 274 अपराधियों से जुड़ी 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत जब्त किया गया है।