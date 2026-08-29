अमेरिका से 292 करोड़ रुपये का जेवलिन समझौता, भारत को मिलेंगी 'टैंक किलर' मिसाइलें

यह सौदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाता है। अमेरिका ने सालों पहले सह-उत्पादन की पेशकश तो की थी, लेकिन जरूरी टेक्नोलॉजी देने से पीछे हट गया था।

वहीं, भारत का अपना नाग मिसाइल प्रोजेक्ट जैसा वादा किया गया था, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसी वजह से भारत को 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान इजरायल की स्पाइक मिसाइलें खरीदनी पड़ीं। अमेरिका के साथ भविष्य में सह-उत्पादन की नई उम्मीदें जगी हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति तभी होगी जब अमेरिका ज्यादा टेक्नोलॉजी साझा करेगा। यह बात भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों के लिए बहुत अहम है।