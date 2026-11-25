भारत ने जापान को ओडिशा में अपनी मिसाइल टेस्टिंग साइट इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। यह भारत और जापान के बीच पहली बार हुआ है।

इस फैसले के पीछे एक नया लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) है, जिसके तहत जापान भारत की DRDO फैसिलिटी में लाइव-फायर ड्रिल कर पाएगा और अपने आधुनिक हथियारों का परीक्षण कर सकेगा।

दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और गहरा करना इसका मुख्य मकसद है। हाल ही में हुई भारत-जापान टू-प्लस-टू बातचीत के बाद इस पर मुहर लगी है।