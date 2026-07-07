भारत के 5 विश्व बैंक की ऊपरी-मध्यम आय श्रेणी में शामिल, बिहार अभी भी सबसे गरीब देश Jul 07, 2026

भारत के 5 राज्य अब विश्व बैंक की ऊपरी-मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। सूची में सबसे ऊपर दिल्ली है, जहां प्रति व्यक्ति आय 6,217 डॉलर (लगभग 5.92 लाख रुपये) है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भारत को अभी भी निचली-मध्यम-आय वर्ग में ही रखा गया है। यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है।