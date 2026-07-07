भारत के 5 विश्व बैंक की ऊपरी-मध्यम आय श्रेणी में शामिल, बिहार अभी भी सबसे गरीब
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भारत के 5 राज्य अब विश्व बैंक की ऊपरी-मध्यम आय श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। सूची में सबसे ऊपर दिल्ली है, जहां प्रति व्यक्ति आय 6,217 डॉलर (लगभग 5.92 लाख रुपये) है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भारत को अभी भी निचली-मध्यम-आय वर्ग में ही रखा गया है। यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है।
बिहार सबसे गरीब बड़ा राज्य
महाराष्ट्र, हरियाणा और केरल जैसे राज्य भी इस वर्ग में शामिल होने से बस कुछ ही दूर हैं। वहीं, बिहार अभी भी भारत का सबसे गरीब बड़ा राज्य बना हुआ है। यहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 984 डॉलर (लगभग 93,700 रुपये) है, जो नेपाल और कई अफ्रीकी देशों से भी कम है। उत्तर प्रदेश और झारखंड की स्थिति भी बिहार से बहुत बेहतर नहीं है।