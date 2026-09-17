रूस के तेल पर 100 प्रतिशत अमेरिकी टैक्स का खतरा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट

भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) एक नए अमेरिकी बिल पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर यह बिल कानून बनता है, तो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ (टैक्स) लग सकता है।

भारत भी उन देशों में शामिल है जिन पर इस बिल का असर हो सकता है।

यह बिल हाल ही में अमेरिकी संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' से पास हुआ है और अब इसे राष्ट्रपति ट्रंप के दस्तखत का इंतजार है। इस बिल के कानून बनने से भारत की ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं में काफी फेरबदल हो सकता है और अमेरिका-भारत के संबंधों पर भी इसका असर दिख सकता है।