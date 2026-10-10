मध्य एशिया में भारत का 'आकाश' दांव, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को निर्यात कीं मिसाइलें

ताजिकिस्तान लंबे समय से भारत का करीबी सहयोगी रहा है। दोनों देश सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य प्रशिक्षण जैसे मामलों में मिलकर काम करते आए हैं।

उदाहरण के तौर पर, भारत ने अफगानिस्तान के पास अयानी एयर बेस को अपग्रेड करने में भी मदद की थी। तुर्कमेनिस्तान भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है। दरअसल, भारत पूरे मध्य एशिया में अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है।