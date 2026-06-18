अमेरिका-ईरान समझौते से तेल बाजार को राहत, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस क्यों?

ब्रेंट क्रूड 78.66 डॉलर प्रति बैरल पर आया

18 जून को हुए शांति समझौते के बाद से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम गिरकर 78.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं, जिससे भारतीय रुपया मजबूत हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.50 पर पहुंच गया है। इस समझौते के तहत ईरान के विकास के लिए 300 अरब डॉलर (लगभग 28 लाख करोड़ रुपये) की एक योजना भी है और ईरान 60 दिनों की बातचीत के दौरान टोल-फ्री मार्ग की इजाजत देगा। विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमतों में और गिरावट के साथ हालात स्थिर होते रहेंगे।