भारत ने लद्दाख में 28 महत्वपूर्ण स्थानों का आधिकारिक तौर पर नामकरण किया

इन नामों में अलिशा गिरी, ब्रंगसा, चपचिंगल दर्रा, कनिष्क शिखर, पारपिक ग्लेशियर, स्कामरी ग्लेशियर और शाचमिरीक दर्रा जैसे ठिकाने शामिल हैं।

इन जगहों को आधिकारिक पहचान देने से भारत उम्मीद करता है कि लोगों को इस संवेदनशील सीमाई क्षेत्र के बारे में जरुरी जानकारी मिल पाएगी। इससे लोग यह भी जान पाएंगे कि किस तरह इस इलाके का भूगोल हमारी सीमाओं की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है।