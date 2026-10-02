भारत ने लद्दाख में 28 महत्वपूर्ण स्थानों का आधिकारिक तौर पर नामकरण किया
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भारत ने लद्दाख के 28 अहम ठिकानों को अपने आधिकारिक नक्शे पर चिह्नित किया है। यह कदम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उठाया गया है। शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए बताया गया कि इन जगहों के नाम साफ करने से आम लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये इलाके कितने जरुरी हैं।
आधिकारिक नामों में पारपिक ग्लेशियर भी शामिल
इन नामों में अलिशा गिरी, ब्रंगसा, चपचिंगल दर्रा, कनिष्क शिखर, पारपिक ग्लेशियर, स्कामरी ग्लेशियर और शाचमिरीक दर्रा जैसे ठिकाने शामिल हैं।
इन जगहों को आधिकारिक पहचान देने से भारत उम्मीद करता है कि लोगों को इस संवेदनशील सीमाई क्षेत्र के बारे में जरुरी जानकारी मिल पाएगी। इससे लोग यह भी जान पाएंगे कि किस तरह इस इलाके का भूगोल हमारी सीमाओं की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है।