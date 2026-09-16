क्या अमेरिका के दबाव में लगाया गया UPI पर शुल्क? सरकार ने कही ये बात

अब व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि, आम लोगों यानी रेगुलर यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनके लिए UPI अभी भी मुफ्त रहेगा।

जहां कांग्रेस ने इसे "मोदी टैक्स" करार दिया है और राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह अमेरिका की मदद करेगा, वहीं सरकार और भाजपा का कहना है कि यह कदम डिजिटल भुगतानों को सभी के लिए टिकाऊ बनाने के मकसद से उठाया गया है।