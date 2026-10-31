रामलीला मैदान रैली: 250 कैमरे और 3,500 जवान रखेंगे नजर, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए लगभग 250 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

समर्पित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से लाइव फुटेज की निगरानी की जाएगी, जिससे अधिकारियों को भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

पुलिसकर्मी बॉडी-वियर कैमरे का भी इस्तेमाल करेंगे। वहीं, AI से लैस कैमरों को मैदान के अंदर और आसपास चेहरे की स्कैनिंग के लिए तैनात किया जाएगा।