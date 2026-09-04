सिंधु नदी पर भारत का कमाल: बिना सीमेंट बना बांध, लेह में 10 फीट बढ़ा पानी

इस डैम में करीब 4 करोड़ लीटर पानी जमा हो गया है, जो अब इगू फे नहर के जरिए खेतों तक पहुंच रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी जल संधि को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया था।

इसके बाद से सिंधु नदी के पानी का बेहतर तरीके से उपयोग करने की यह एक बड़ी पहल है। इसी कड़ी में, लद्दाख ने लेह और कारगिल जिलों में 36 और चेक डैम बनाने के लिए 56 करोड़ रुपये से ज्यादा के फंड की मांग की है। इन बांधों से भविष्य में और भी कई इलाकों को भरोसेमंद पानी मिल पाएगा।