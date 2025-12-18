भारत ने बांग्लादेश में 2 और वीजा आवेदन केंद्र बंद किए

बांग्लादेश में भारत में विरोधी धमकी और देश में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश में 2 और भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) बंद कर दिए हैं। केंद्र ने गुरुवार को बांग्लादेश के राजशाही और खुलना में स्थित IVAC को को बंद कर दिया। IVAC ने आधिकारिक बयान में बताया कि वीजा के लिए आवेदन करने वालों के भी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आवेदकों को अपॉइटमेंट को लेकर अगली तारीख दी जाएगी।

सुरक्षा कब खुलेंगे IVAC, कोई जानकारी नहीं IVAC ने आधिकारिक बयान में बताया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सूचित किया जाता है कि IVAC राजशाही और खुलना 18 दिसंबर को बंद रहेंगे, जिन आवेदकों ने आज यानी गुरुवार को अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किए हैं, उन्हें बाद की तारीख में स्लॉट दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने राजधानी ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC को बंद किया था, जो ढाका का भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य एकीकृत केंद्र है।

धमकी क्या है भारत को धमकी देने का मामला? ढाका में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) नेता अब्दुल्ला ने पिछले दिनों केंद्रीय शहीद मीनार में एक सभा में कहा था कि ढाका अलगाववादी समूह समेत भारत विरोधी ताकतों को पनाह देकर सात बहनों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) को अलग करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, "मैं भारत को बताना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, मतदान अधिकार, मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करने वालों को पनाह देंगे, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।"

