भारत-चीन के बीच आज पहली कोर कमांडर स्तर वार्ता होने जा रही है (फाइल तस्वीर)

भारत-चीन में आज कोर कमांडर स्तर की पहली वार्ता, अरुणाचल प्रदेश में अहम बैठक

लेखन आबिद खान 03:36 pm Sep 06, 202603:36 pm

क्या है खबर?

भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज कोर कमांडर स्तर की पहली वार्ता होने वाली है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास वाचा-दमाई सीमा बैठक स्थल पर होगी। यह पहली बार है, जब दोनों पक्ष राज्य में कोर कमांडर स्तर की वार्ता कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच के मुद्दों का समाधान करना है।