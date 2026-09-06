भारत-चीन में आज कोर कमांडर स्तर की पहली वार्ता, अरुणाचल प्रदेश में अहम बैठक
क्या है खबर?
भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज कोर कमांडर स्तर की पहली वार्ता होने वाली है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास वाचा-दमाई सीमा बैठक स्थल पर होगी। यह पहली बार है, जब दोनों पक्ष राज्य में कोर कमांडर स्तर की वार्ता कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच के मुद्दों का समाधान करना है।
बैठक
सेना के स्पीयर कोर के कमांडर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना के स्पीयर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया अपने चीनी समकक्ष के साथ वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
भारत-चीन LAC पर 5 निर्धारित बैठक स्थल हैं, जिनमें से 2 अरुणाचल प्रदेश में हैं।
ANI को सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने उस क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा अपनाई गई स्थिति से निपटने में बहुत दृढ़ रुख अपनाया है, जहां वर्तमान में विवाद चल रहे हैं।
डोभाल
NSA डोभाल की चीन यात्रा के बाद ये पहली बैठक
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बैठक है।
उनकी यात्रा के बाद भारत और चीन ने LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की।
तब दोनों देशों ने अपने पुराने सीमा विवादों का राजनीतिक समाधान खोजने पर भी गहराई से चर्चा की और पिछले शिखर सम्मेलनों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की थी।