भारत-चीन की हॉटान पर बातचीत: क्या अमेरिका का हवाई सफर होने वाला है आसान?
भारत इस समय चीन के साथ मिलकर एक अहम मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। कोशिश है कि भारतीय एयरलाइंस को हॉटान के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत मिल जाए। अगर ऐसा होता है, तो उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों का रास्ता काफी छोटा हो जाएगा और मध्य एशिया के लिए नए विकल्प भी खुलेंगे। दरअसल, यह पहल इसलिए की जा रही है क्योंकि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। उस वक्त एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को काफी लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ी थी। दिल्ली-लेह-हॉटान का रास्ता मिलने से उड़ानें छोटी होंगी, ईंधन भी कम खर्च होगा, जो यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए अच्छी खबर होगी।
भारतीय विदेश मंत्रालय चीन से कर रहा बातचीत
हालांकि, इस रास्ते को मंजूरी दिलवाना इतना आसान नहीं है। भारत का विदेश मंत्रालय अभी भी चीन के साथ बातचीत कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़पों के बाद से राजनयिक रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई है। अगर यह रास्ता मंजूर हो जाता है, तो यह भारत-चीन सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। साथ ही इससे यात्रा के विकल्पों में काफी सुधार होगा और यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।