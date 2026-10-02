भारत-चीन की हॉटान पर बातचीत: क्या अमेरिका का हवाई सफर होने वाला है आसान?

भारत इस समय चीन के साथ मिलकर एक अहम मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। कोशिश है कि भारतीय एयरलाइंस को हॉटान के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत मिल जाए। अगर ऐसा होता है, तो उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों का रास्ता काफी छोटा हो जाएगा और मध्य एशिया के लिए नए विकल्प भी खुलेंगे। दरअसल, यह पहल इसलिए की जा रही है क्योंकि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। उस वक्त एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को काफी लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ी थी। दिल्ली-लेह-हॉटान का रास्ता मिलने से उड़ानें छोटी होंगी, ईंधन भी कम खर्च होगा, जो यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए अच्छी खबर होगी।