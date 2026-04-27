OCI कार्ड के बदले नियम, अब श्रीलंकाई तमिल वंशजों को भी मौका देश Apr 27, 2026

भारत ने 1 अप्रैल से अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब OCI कार्ड के लिए एक जैसी फीस तय की गई है। अगर आप विदेश से आवेदन करते हैं, तो 275 डॉलर (करीब 25,575 रुपये) लगेंगे और भारत के भीतर से आवेदन करने पर आपको 15,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा, अगर आपको नया पासपोर्ट मिलता है, तो आपको 3 महीने के अंदर अपनी OCI प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, नहीं तो 25 डॉलर (2,325 रुपये) का जुर्माना भरना पड़ सकता है।