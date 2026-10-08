IAF का 94वां गौरवशाली दिवस: राष्ट्रपति ने वायु योद्धाओं के अदम्य साहस और सेवा को किया सलाम
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भारत ने हाल ही में अपना 94वां वायु सेना दिवस मनाया। इस मौके पर साल 1932 से चले आ रहे भारतीय वायु सेना (IAF) के शानदार इतिहास का जश्न मनाया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दिल से बधाई दी। उन्होंने भारत के आसमान को सुरक्षित रखने में उनके अहम योगदान को सराहा।
मुर्मू ने IAF की पेशेवर दक्षता और मानवीय भूमिका को सराहा
राष्ट्रपति मुर्मू ने IAF के पेशेवर अंदाज और उनके साहस को खूब सराहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मिशनों का हवाला देते हुए उन्होंने इसे वायु सेना के जवानों की काबिलियत का पक्का सबूत बताया।
उन्होंने मानवीय सहायता के कामों में भी IAF की भूमिका की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को वायु सेना के जवानों के इस समर्पण पर बहुत गर्व है, चाहे बात देश की सुरक्षा की हो या फिर लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने की।