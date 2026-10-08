IAF का 94वां गौरवशाली दिवस: राष्ट्रपति ने वायु योद्धाओं के अदम्य साहस और सेवा को किया सलाम

राष्ट्रपति मुर्मू ने IAF के पेशेवर अंदाज और उनके साहस को खूब सराहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मिशनों का हवाला देते हुए उन्होंने इसे वायु सेना के जवानों की काबिलियत का पक्का सबूत बताया।

उन्होंने मानवीय सहायता के कामों में भी IAF की भूमिका की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को वायु सेना के जवानों के इस समर्पण पर बहुत गर्व है, चाहे बात देश की सुरक्षा की हो या फिर लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने की।