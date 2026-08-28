भारत-कनाडा के बीच होगी द्विपक्षीय निवेश संधि, 2030 तक 4.65 लाख करोड़ के व्यापार का लक्ष्य

बयान के मुताबिक, दोनों मंत्रियों ने वैश्विक व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीति प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों पक्षों ने भारत में कनाडाई पेंशन फंडों और अन्य संस्थागत निवेशकों की उपस्थिति का जिक्र किया और वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के बीच ज्यादा सहयोग को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने भुगतान आधुनिकीकरण, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक नवाचार, पूंजी बाजार विकास और वित्तीय अपराध से निपटने के प्रयासों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया।