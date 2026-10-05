भारत किन विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोक सकता है? बदल गए नियम

ग्रेड A सबसे गंभीर खतरों के लिए तय किया गया है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध प्रतिबंधित संगठनों से होते हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से यात्रा दस्तावेज या वीजा हासिल किए होते हैं।

ग्रेड B में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन और वित्तीय मामलों जैसे कम गंभीर अपराधों को रखा गया है। इन बदलावों की अहमियत समझने के लिए 13 मार्च, 2026 को हुई एक गिरफ्तारी का उदाहरण देखा जा सकता है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इस तरह के मामलों को रोकने और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह बदलाव जरूरी हैं। इन नए दिशानिर्देशों का मुख्य मकसद प्रवेश नियमों को और ज्यादा स्पष्ट करना और भारत को अधिक सुरक्षित बनाना है।