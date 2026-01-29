भारत और बांग्लादेश ने एक-दूसरे के मछुआरों को रिहा किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत-बांग्लादेश में कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों ने एक-दूसरे के मछुआरों को रिहा किया

लेखन गजेंद्र 04:22 pm Jan 29, 202604:22 pm

क्या है खबर?

भारत और बांग्लादेश की सरकार ने अपने-अपने जल सीमा के अंदर आने वाले मछुआरों को गुरुवार को रिहा कर दिया है। उन्हें कुछ समय पहले दोनों देशों ने गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बांग्लादेश ने सभी 23 भारतीय मछुआरों और भारत सरकार ने सभी 128 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके चालू जहाजों सहित सफलतापूर्वक रिहा कर स्वदेश वापस भेज दिया है। मछुआरों की कैद के दौरान उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही थी।