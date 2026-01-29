भारत-बांग्लादेश में कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों ने एक-दूसरे के मछुआरों को रिहा किया
क्या है खबर?
भारत और बांग्लादेश की सरकार ने अपने-अपने जल सीमा के अंदर आने वाले मछुआरों को गुरुवार को रिहा कर दिया है। उन्हें कुछ समय पहले दोनों देशों ने गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बांग्लादेश ने सभी 23 भारतीय मछुआरों और भारत सरकार ने सभी 128 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके चालू जहाजों सहित सफलतापूर्वक रिहा कर स्वदेश वापस भेज दिया है। मछुआरों की कैद के दौरान उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही थी।
सीमा
अनजाने में पार की थी अंतरराष्ट्रीय सीमा
मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार करने वाले भारतीय मछुआरों को बांग्लादेशी अधिकारियों ने और बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। गुरुवार से पहले जनवरी और दिसंबर 2025 में भी भारत सरकार ने 142 भारतीय मछुआरों की रिहाई में सहायता की थी और बदले में 128 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया था। रिहाई को लेकर दोनों देशों में परस्पर बातचीत हुई थी।
जांच
मानवीय और आजीविक संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखकर फैसला
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में बताया कि दोनों तरफ के मछुआरों और उनके जहाजों का यह पारस्परिक आदान-प्रदान दोनों पक्षों के मछली पकड़ने वाले समुदायों की मानवीय और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारतीय मछुआरों की कैद के दौरान भारतीय उच्चायोग उनकी स्थिति पर नजर रखी, जिससे उन्हें गर्म जैकेट और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। मंत्रालय ने बताया कि सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च महत्व देती है।