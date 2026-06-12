भारत-बांग्लादेश सीमा पर अब नहीं चलेगी अवैध हरकत, 'संयुक्त गश्त' से कसेंगे शिकंजा
भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में एक बड़ा सीमा सुरक्षा सम्मेलन पूरा किया। इस दौरान दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा और अवैध क्रॉसिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच 4,000 किलोमीटर से भी लंबी साझा सीमा है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए सीमा पर सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी है।
भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त गश्त पर सहमति जताई
दोनों देशों ने मिलकर गश्त बढ़ाने, जानकारी का तेजी से रियल-टाइम में आदान-प्रदान करने और सीमा के पास रहने वाले लोगों को खतरों के बारे में जागरूक करने पर सहमति जताई। ढाका और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद यह उनकी पहली बड़ी बैठक थी। इस बैठक में सभी अधिकारी मिलकर काम करने को लेकर सकारात्मक दिखे। नवंबर में दोनों देश फिर से मिलने की योजना बना रहे हैं, ताकि इस पहल को आगे बढ़ाया जा सके।