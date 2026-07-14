यौन शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर का इंतजार, स्कूलों में बदलेगी बच्चों की दुनिया

अगर इस योजना को हरी झंडी मिलती है, तो प्राथमिक स्कूल से ही छात्रों को हफ्ते में 2 बार उम्र के हिसाब से यौन शिक्षा दी जाएगी। इसे प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाएंगे। विशेषज्ञ पैनल का यह भी मानना है कि माता-पिता के लिए भी वर्कशॉप आयोजित किए जाएं, ताकि बच्चों के विकास और सुरक्षा को लेकर सभी की सोच एक जैसी हो। इस पहल का मुख्य लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे असुरक्षित परिस्थितियों को पहचान सकें, अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकें और जरूरत पड़ने पर सहायता मांग सकें।