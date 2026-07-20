सरकार ने यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम, आयात पर लगेगी लगाम

उर्वरक विभाग ने इस नीति को खासकर नई विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया है। इसके तहत मूल्य निर्धारण प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इक्विटी पर 12 से 16 प्रतिशत का उचित लाभ तय किया गया है। इसके अलावा, 4 साल बाद निश्चित खर्चों को रुपयों में बदलने की व्यवस्था से लागत में स्थिरता आएगी। देश में फिलहाल 33 यूरिया संयंत्र काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूरिया की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इस नीति का लक्ष्य इसी कमी को पाटना और गैस-आधारित यूरिया उत्पादन में अधिक निवेश लाना है।