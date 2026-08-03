भारत ने IFS विश्वेश नेगी को ईरान में नियुक्त किया नया राजदूत, क्या हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ेगी सुरक्षा?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नेगी की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा होगा। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दुनिया भर के जहाजों को अक्सर कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने समुद्र में नाविकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की चिंता जताई और साफ कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही इन समस्याओं का हल है।