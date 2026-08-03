भारत ने IFS विश्वेश नेगी को ईरान में नियुक्त किया नया राजदूत, क्या हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ेगी सुरक्षा?

भारत ने IFS विश्वेश नेगी को ईरान में नियुक्त किया नया राजदूत, क्या हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ेगी सुरक्षा?
भारत ने वरिष्ठ राजनयिक और 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने ऐसे समय में यह अहम पद संभाला है, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और इस क्षेत्र की स्थिरता के साथ-साथ भारत-ईरान संबंधों पर पूरी दुनिया की नजर है।
हॉर्मुज व्यापार मार्गों की सुरक्षा करेंगे नेगी
हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नेगी की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा होगा। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दुनिया भर के जहाजों को अक्सर कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने समुद्र में नाविकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की चिंता जताई और साफ कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही इन समस्याओं का हल है।
अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच नेगी के आने की उम्मीद
नेगी के ऐसे समय में कार्यभार संभालने की उम्मीद है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। वहीं, ईरान और ओमान मिलकर समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति से भारत इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक वार्ताओं का एक अहम हिस्सा बन गया है।