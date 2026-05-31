राष्ट्रीय सुरक्षा को नई दिशा! भारत को मिले नए CDS और नौसेना प्रमुख
भारत को अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और नौसेना प्रमुख मिल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को जनरल अनिल चौहान की जगह नया CDS बनाया गया है। इसके साथ ही, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। CDS का पद साल 2019 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना था।
आधुनिकता के दौर में भारत के सैन्य नेतृत्व में बदलाव
यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे मौके पर हो रहा है, जब भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने पर जोर दे रहा है। लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, दोनों नए प्रमुखों से उम्मीद है कि वे सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर तालमेल बिठाएंगे। साथ ही, भारत की रक्षा रणनीति को भी और ज्यादा मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से यह क्षण बेहद अहम माना जा रहा है।