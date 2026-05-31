राष्ट्रीय सुरक्षा को नई दिशा! भारत को मिले नए CDS और नौसेना प्रमुख

आधुनिकता के दौर में भारत के सैन्य नेतृत्व में बदलाव

यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे मौके पर हो रहा है, जब भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने पर जोर दे रहा है। लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, दोनों नए प्रमुखों से उम्मीद है कि वे सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर तालमेल बिठाएंगे। साथ ही, भारत की रक्षा रणनीति को भी और ज्यादा मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से यह क्षण बेहद अहम माना जा रहा है।