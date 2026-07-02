UN में भारत ने की आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील

हरीश ने न्याय और जवाबदेही की मांग की

हरीश ने बताया कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है, और इस दौरान हमारे लोगों ने आतंकवाद की कीमत चुकाई है। उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए न्याय और कड़ी जवाबदेही की मांग की। उन्होंने उन नए खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया, जिनमें आतंकवादी पैसे के लेन-देन के लिए AI और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है।