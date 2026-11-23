नेपाल की मदद के लिए आगे आया भारत, किया 15,000 करोड़ रुपये की विकास सहायता का ऐलान
भारत ने अगस्त में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल को 15,000 करोड़ रुपये के विकास सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इस बाढ़ और भूस्खलन से 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मदद से नेपाली परिवारों को अपने जीवन को दोबारा बनाने में सहायता मिलेगी और वे भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए और मजबूत बन सकेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-नेपाल को जीवनभर के साझेदार बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और नेपाल जीवनभर के साझेदार हैं। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देश मुश्किल समय में एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने भारत का एक बार फिर आगे आकर मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता नेपाल को इस आपदा से उबरने में बहुत काम आएगी।