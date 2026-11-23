भारत ने अगस्त में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल को 15,000 करोड़ रुपये के विकास सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इस बाढ़ और भूस्खलन से 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मदद से नेपाली परिवारों को अपने जीवन को दोबारा बनाने में सहायता मिलेगी और वे भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए और मजबूत बन सकेंगे।