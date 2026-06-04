भारत-वेनेजुएला ने तोड़ा तेल का बंधन, अब खनिज और फार्मा में नई साझेदारी देश Jun 04, 2026

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के भारत दौरे (3-6 जून) के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक नया विस्तार दिया है। अब तक दोनों का रिश्ता सिर्फ तेल के कारोबार तक सीमित था, लेकिन अब वे इससे आगे बढ़कर महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स), खनन (माइनिंग) और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत में आर्थिक संबंधों में विविधता लाने पर खास ध्यान दिया गया, ताकि दोनों देशों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी बन सके।