181 साल का इंतजार खत्म! त्रिनिदाद में भारतीय अब जान पाएंगे अपनी जड़ों का पूरा सच देश May 10, 2026

भारत और त्रिनिदाद-टोबैगो ने एक समझौता किया है। यह समझौता त्रिनिदाद में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को उनके पूर्वजों के इतिहास से जोड़ने में सहायक होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेल्सन आइलैंड पर इसकी घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर 1845 में त्रिनिदाद-टोबैगो पहुंचे पहले भारतीय श्रमिकों को याद किया, जो आज से करीब 181 साल पहले की बात है। यह कदम गिरमिटिया समुदाय की उस कहानी को जीवित रखने और संरक्षित करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिनके पूर्वज भारत से गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर यहां आए थे।