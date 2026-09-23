भारत-अमेरिका का 22वां युद्ध अभ्यास शुरू, उत्तराखंड-राजस्थान में गरजे अपाचे
भारत और अमेरिका अपने 22वें संयुक्त सैन्य अभ्यास में एक साथ मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। इस बार यह अभ्यास उत्तराखंड और राजस्थान में आयोजित हो रहा है।
दोनों तरफ से करीब 600-600 सैनिक मिशन की योजना बनाने और युद्ध के मैदान में होने वाले अभ्यास में जुटे हैं। इस पहल का मकसद आपसी तालमेल (टीमवर्क) और संचार को मजबूत करना है।
अपाचे हेलिकॉप्टर्स की मौजूदगी और ज्ञान का आदान-प्रदान
इस बार के अभ्यास में, हवाई और जमीनी कार्रवाई को और ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए अपाचे हेलिकॉप्टर भी शामिल किए गए हैं। अलग-अलग तरह के इलाकों में सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सिर्फ युद्ध की रणनीति ही नहीं, बल्कि हथियारों और मानव रहित प्रणालियों के बारे में भी खूब जानकारी साझा की जा रही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "युद्ध अभ्यास पूरी जोरों पर है! अमेरिकी और भारतीय सेना के सैनिक हथियारों, उपकरणों और मानव रहित प्रणालियों के बारे में अपना-अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं।"