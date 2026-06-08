भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होने के करीब, पीयूष गोयल ने दिया बड़ा संकेत

गोयल ने भारत के हितों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया

वाणिज्य मंत्री गोयल ने भरोसा दिलाया कि भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा, "हम भारत के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि यह समझौता जरूर होगा। यह भारत के लिए एक बढ़िया समझौता होगा।" यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। दरअसल, दोनों ही देश टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों और लगातार बदलते वैश्विक व्यापार के माहौल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।