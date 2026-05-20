भारत-दक्षिण कोरिया ने सियोल में किया 'साइबर कवच' समझौता, हिंद-प्रशांत को मिलेगी डिजिटल सुरक्षा
भारत और दक्षिण कोरिया ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार में साइबर सुरक्षा और रक्षा जानकारी साझा करने पर खास ध्यान दिया गया है। यह समझौता सियोल में हुआ, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष आन ग्यू-बैक के साथ थे। दोनों देश डिजिटल खतरों से मिलकर निपटना चाहते हैं और अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
राजनाथ सिंह ने कोरियाई युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि
सियोल में अपनी मौजूदगी के दौरान, राजनाथ सिंह ने कोरियाई युद्ध में शहीद हुए दक्षिण कोरियाई सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सियोल नेशनल सिमेट्री जाकर यह श्रद्धांजलि दी, जो दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान को दर्शाता है। यह यात्रा उनके उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वे रक्षा उद्योग के संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं और समुद्र में बेहतर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना है। उम्मीद है कि यह नया समझौता ज्ञापन दोनों देशों को मिलकर आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।