33वें SIMBEX में भारत-सिंगापुर की नौसेना का शक्ति प्रदर्शन, हिंद-प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध पर जोर

इस साल के SIMBEX को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा 'हार्बर फेज' है, जो 21 से 23 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें वर्कशॉप और योजना बनाने का काम होगा।

दूसरा हिस्सा 'सी फेज' है, जो 24 से 26 अक्टूबर तक होगा। इसमें बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी रोधी युद्ध और सामरिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।

यह अभ्यास 1994 में 'एक्सरसाइज लायन किंग' के नाम से शुरू हुआ था। आज यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी में बदल गया है। इससे दोनों नौसेनाएं एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाती हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आने वाली साझा सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटती हैं।