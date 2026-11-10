भारत और ओमान ने समुद्री सुरक्षा चिंताओं के बीच नौसैनिक अभ्यास शुरू किया
भारत और ओमान ने अरब सागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना 15वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'नसीम अल बहर' अभी-अभी शुरू किया है।
इस अभ्यास का मुख्य मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बनाना है। इसके लिए समुद्र और बंदरगाह दोनों जगह व्यावहारिक गतिविधियां की जाएंगी।
यह अभ्यास भारत के बड़े 'महासागर' विजन का भी हिस्सा है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखना है।
अरब सागर के समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर रहे हैं भारत और ओमान
अरब सागर भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक जीवनरेखा जैसा है। भारत का कच्चा तेल आयात और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर डाल सकती है।
ओमान के साथ मिलकर और 'नसीम अल बहर' जैसे अभ्यास करके, भारत इन समुद्री मार्गों को समुद्री लुटेरों (पाइरेसी) जैसे खतरों से सुरक्षित रखने पर जोर दे रहा है। साथ ही, यह अभ्यास ओमान के साथ अपनी दोस्ती को भी मजबूत कर रहा है, ताकि क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रहे।