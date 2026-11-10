भारत और ओमान ने समुद्री सुरक्षा चिंताओं के बीच नौसैनिक अभ्यास शुरू किया

अरब सागर भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक जीवनरेखा जैसा है। भारत का कच्चा तेल आयात और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर डाल सकती है।

ओमान के साथ मिलकर और 'नसीम अल बहर' जैसे अभ्यास करके, भारत इन समुद्री मार्गों को समुद्री लुटेरों (पाइरेसी) जैसे खतरों से सुरक्षित रखने पर जोर दे रहा है। साथ ही, यह अभ्यास ओमान के साथ अपनी दोस्ती को भी मजबूत कर रहा है, ताकि क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रहे।