गुवाहाटी में भारत-म्यांमार की रक्षा बैठक, 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के लिए म्यांमार ने जताया आभार

भारत और म्यांमार ने गुवाहाटी में अपनी तीसरी बड़ी रक्षा बैठक पूरी कर ली है। इसमें दोनों देशों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई और साथ मिलकर काम करने के नए रास्तों पर चर्चा हुई।

खासकर समुद्री सुरक्षा, ट्रेनिंग और एक-दूसरे की क्षमताओं को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया।

म्यांमार ने हाल में आए भूकंप के बाद भारत की तरफ से चलाए गए 'ऑपरेशन ब्रह्मा' की मदद के लिए भारत का दिल से आभार जताया।