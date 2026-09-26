उत्तराखंड में 'नोमेडिक एलीफेंट': भारत सिखाएगा शहरी युद्ध के गुर, मंगोलियाई कुश्ती का भी दिखेगा दम

इस अभ्यास में मंगोलियाई सैनिकों को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है, जबकि भारतीय सेना उन्हें शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने के तरीके बता रही है। यह सैन्य अभ्यास सिर्फ युद्ध कला तक ही सीमित नहीं है, इसमें एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। मंगोलियाई क्लासिकल कुश्ती का प्रदर्शन करके वे अपनी परंपरा की झलक भी दिखा रहे हैं।