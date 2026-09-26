उत्तराखंड में 'नोमेडिक एलीफेंट': भारत सिखाएगा शहरी युद्ध के गुर, मंगोलियाई कुश्ती का भी दिखेगा दम
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भारत और मंगोलिया ने अपना 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमेडिक एलीफेंट 2026' उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू कर दिया है। यह अभ्यास 3 अक्टूबर तक चलेगा।
इस दौरान भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बल मिलकर काम करना सीखेंगे और हथियार चलाने के साथ-साथ सामरिक अभ्यास करके अपनी युद्ध क्षमताओं को और बेहतर करेंगे।
मंगोलियाई सैनिकों को हथियारों का प्रशिक्षण
इस अभ्यास में मंगोलियाई सैनिकों को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है, जबकि भारतीय सेना उन्हें शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने के तरीके बता रही है। यह सैन्य अभ्यास सिर्फ युद्ध कला तक ही सीमित नहीं है, इसमें एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। मंगोलियाई क्लासिकल कुश्ती का प्रदर्शन करके वे अपनी परंपरा की झलक भी दिखा रहे हैं।