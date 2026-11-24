इस अभ्यास में सिर्फ नई तकनीकें ही नहीं, बल्कि मिलकर बेहतर काम करने पर भी जोर दिया जाएगा।

अभ्यास सत्रों के दौरान इंसानों और ड्रोन के बीच तालमेल बनाना, बेहतर तरीके से खुफिया जानकारी साझा करना और योजना बनाने के लिए जियोस्पेशियल टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा।

इन नई क्षमताओं पर ध्यान देकर दोनों सेनाएं उम्मीद कर रही हैं कि वे अपना सहयोग बढ़ा सकेंगी और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकेंगी।