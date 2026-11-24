भारत-मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन युद्ध पर विशेष ध्यान
लेखन Manoj Panchal
भारत और मलेशिया मिलकर 'हरिमाऊ शक्ति 2026' नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास 19 से 30 नवंबर तक मलेशिया के इपोह शहर में चलेगा।
इस बार, इसका खास ध्यान ड्रोन युद्ध और नई तकनीकों पर होगा। दोनों देशों के सैनिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) को चलाने का अभ्यास करेंगे और यह भी सीखेंगे कि उनसे कैसे निपटा जाए।
सत्रों में ड्रोन के साथ तालमेल और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल
इस अभ्यास में सिर्फ नई तकनीकें ही नहीं, बल्कि मिलकर बेहतर काम करने पर भी जोर दिया जाएगा।
अभ्यास सत्रों के दौरान इंसानों और ड्रोन के बीच तालमेल बनाना, बेहतर तरीके से खुफिया जानकारी साझा करना और योजना बनाने के लिए जियोस्पेशियल टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा।
इन नई क्षमताओं पर ध्यान देकर दोनों सेनाएं उम्मीद कर रही हैं कि वे अपना सहयोग बढ़ा सकेंगी और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकेंगी।