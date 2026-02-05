यूरोप के बाद खाड़ी देशों के साथ व्यापार समझौता करेगा भारत, बनी ये अहम सहमति 

भारत लगातार अपने व्यापारिक संबंधों का दायरा बढ़ाते हुए नए-नए साझेदारों के साथ अहम समझौते कर रहा है। पहले भारत ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था, फिर अमेरिका के साथ भी ऐसा ही समझौता हुआ। अब भारत खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भी FTA करने जा रहा है। इस संबंध में बातचीत शुरू करने के लिए आज भारत और GCC के बीच नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए।

बयान पीयूष गोयल ने बताई समझौते की अहमियत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और 6 देशों के GCC ने FTA के लिए बातचीत शुरू करने की शर्तों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, "GCC के साथ समझौता हमारे भू-राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा, ज्यादा निवेश लाने में मदद करेगा, GCC देशों और भारत में रोजगार के मौके पैदा करेगा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और दुनिया को हमारे गहरे संबंधों और ऐतिहासिक दोस्ती का संदेश देगा।"

समझौता समझौते की संदर्भ शर्तों पर किए गए हस्ताक्षर भारत और GCC के 6 देशों ने FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करने पर सहमति जता दी है। मंत्री गोयल की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में समझौते की संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए गए। इससे व्यापार समझौते की बातचीत का रास्ता साफ हो गया है। गोयल ने कहा कि भारत और GCC के 6 देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता एक और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे का द्वार खोलेगा।

Advertisement

बातचीत समझौते को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ? भारत और GCC के बीच FTA को लेकर बातचीत की शुरुआत 2004 में एक फ्रेमवर्क समझौते के साथ हुई थी। इसके बाद 2006 और 2008 में बातचीत के 2 दौर हुए, लेकिन 2011 में GCC ने वैश्विक स्तर पर बातचीत रोक दी थी। नवंबर 2022 में GCC के सचिव की भारत यात्रा के बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित ToR साझा किए, जिसके बाद से दोनों पक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं।

Advertisement

अहमियत भारत और GCC के बीच कितना व्यापार होता है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और GCC के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16 लाख करोड़ रुपये था। इसमें भारत का निर्यात 6 लाख करोड़ और आयात करीब 10 लाख करोड़ रुपये था। ये भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42 प्रतिशत है। GCC में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। लगभग 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीयों में से लगभग आधे खाड़ी देशों में रहते हैं।