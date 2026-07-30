'खराब कोलेस्ट्रॉल' का भयावह सच: भारत-चीन में दुनिया के 34 प्रतिशत स्वस्थ जीवन साल खोए, लाखों जान गईं

साल 1990 से लेकर अब तक, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL-C) से जूझ रहे वयस्कों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। यह 2.5 बिलियन से बढ़कर 4.6 बिलियन तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि ऐसा तब हुआ है जब इसके इलाज के तरीकों में काफी सुधार आया है, जिससे मौत की दर लगभग आधी घट गई है।

स्टडी में जोर देकर कहा गया है कि खराब कोलेस्ट्रॉल से बचाव और इसके बेहतर इलाज पर ज्यादा ध्यान देना होगा। खासकर मध्यम आय वाले देशों में, जहां इस दिशा में अभी भी कमी है, वहां दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए यह बेहद जरूरी है।