भारत-चीन ने जताई 26वीं सीमा वार्ता पर सहमति, अगले साल होगी
भारत और चीन ने 2027 में अपनी 26वीं सीमा वार्ता करने पर सहमति जताई है। यह फैसला बीजिंग में हुई उनकी ताजा बैठक में लिया गया।
इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि व विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत की अगुवाई की।
डोभाल, वांग यी ने शांतिपूर्ण बातचीत पर जोर दिया
दोनों देशों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण समाधानों पर कायम हैं और लगातार बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखना चाहते हैं।
डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन "साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं"। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध कितने जरूरी हैं।
वांग यी ने भी डोभाल की बातों का समर्थन करते हुए एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की जरूरत बताई। वार्ता का अगला दौर भारत में होगा, लेकिन उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।