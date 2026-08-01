नाथुला दर्रे पर रौनक लौटी, 6 साल बाद भारत-चीन के बीच फिर शुरू हुआ व्यापार
सिक्किम के ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच एक बार फिर व्यापार शुरू हो गया है। यह व्यापार कोविड-19 महामारी के कारण बीते 6 सालों से रुका हुआ था। व्यापार हर साल मई से नवंबर तक, सोमवार से गुरुवार के बीच ही चलेगा।
इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर कुछ खास नियम, जिन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) कहते हैं, तय किए हैं। इस रास्ते का अपना एक लंबा इतिहास है। यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था। 1962 के युद्ध के बाद यह कई दशकों तक बंद रहा और फिर 2006 में इसे दोबारा खोला गया था।
नाथू ला पर 36 सामानों की सूची तय
व्यापारी 36 तयशुदा सामानों का ही लेनदेन कर सकेंगे। भारत से हस्तशिल्प, प्रोसेस्ड फूड और कपड़े बाहर भेजे जाएंगे, वहीं तिब्बत से याक के उत्पाद, बोरेक्स और कपड़े भारत आएंगे।
कड़ाके की सर्दी और कई सालों तक बंद रहने के चलते, नाथू ला के चेकपॉइंट को बेहतर बनाया गया है और कुछ जरूरी सुधार भी किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। यहां अब ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसमें पहली बार महिला जवानों की एक टुकड़ी भी शामिल होगी।
इसके साथ ही, पास में ही भारत ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू कर दी है। ऐसे में लगता है कि दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और संबंध धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं।