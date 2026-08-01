नाथुला दर्रे पर रौनक लौटी, 6 साल बाद भारत-चीन के बीच फिर शुरू हुआ व्यापार

व्यापारी 36 तयशुदा सामानों का ही लेनदेन कर सकेंगे। भारत से हस्तशिल्प, प्रोसेस्ड फूड और कपड़े बाहर भेजे जाएंगे, वहीं तिब्बत से याक के उत्पाद, बोरेक्स और कपड़े भारत आएंगे।

कड़ाके की सर्दी और कई सालों तक बंद रहने के चलते, नाथू ला के चेकपॉइंट को बेहतर बनाया गया है और कुछ जरूरी सुधार भी किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। यहां अब ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसमें पहली बार महिला जवानों की एक टुकड़ी भी शामिल होगी।

इसके साथ ही, पास में ही भारत ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू कर दी है। ऐसे में लगता है कि दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और संबंध धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं।