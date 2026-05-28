बीजिंग में भारत-चीन की अहम मुलाकात: क्या LAC पर कम होगा तनाव? 

भारत ने की सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर की बातचीत की मांग

दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा के प्रबंधन, उसकी पहचान और LAC पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर बात की। भारत ने खास तौर पर सीमा पार बहने वाली नदियों के मुद्दे पर विशेषज्ञ स्तर की बातचीत की वकालत की। यह विषय पहले से ही दोनों देशों के बीच काफी संवेदनशील रहा है। अगले दौर की बातचीत चीन में होनी है, उससे पहले दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर अपनी बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हुए हैं।